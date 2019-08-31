Суд по делу Штепы в очередной раз перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Орджоникидзевский районный суд Харькова в очередной раз перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что один из ее адвокатов Дмитрий Марченко попал в ДТП и находится в больнице. Об этом журналисту УНН рассказал ее адвокат Александр Шадрин.
"Заседание перенесли на 22 октября на 11:00. (Потому что - ред.) адвокат Дмитрий Марченко попал в ДТП и находится в больнице", - сказал Шадрин.
Напомним, 29 мая суд Харькова перенес заседание по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы из-за того, что судьи ушли в отпуск.
15 апреля Штепа не явилась на заседание суда.
2 апреля Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката.
Как сообщал УНН, Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014-го ей было объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.
Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.