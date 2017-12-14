Суд у справі про держзраду Януковича продовжив вивчати докази сторони захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва переніс продовжив вивчати докази сторони захисту у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
На сьогоднішньому засіданні суд продовжив досліджувати доказову базу захисників.
Як повідомляв УНН, 11 грудня Оболонський районний суд Києва допитав як свідків сторони обвинувачення екс-прем’єра Арсенія Яценюка та голову МВС Арсена Авакова у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.