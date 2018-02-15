Суд у справі про держзраду Януковича продовжиться 21 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 21 лютого у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича після майже 5-годинного допиту Секретаря РНБО Олександра Турчинова , передає кореспондент УНН.
“Суд вимушений, враховуючи, що у захисту закінчилися питання щодо суті висунутого обвинувачення, суд дякує свідкові за ваші показання, за те, що ви з явилися за першим викликом. Перерва у нас до 10 години 21 лютого”, — сказав головуючий колегії суддів судді Владислав Дев’ятко.
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Нагадаємо, у четвер 8 лютого у судовому засіданні були допитані як свідки колишні начальник Генерального штабу-головнокомандуючий ЗСУ Володимир Замана, командувач ВМС ЗСУ Сергій Гайдук та перший заступник голови ДПСУ Павло Шишолін. У середу 7 лютого було допитано колишнього радника постійного представництва України при ООН Андрія Цимбалюка, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та колишнього командувача ВМС України, в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.