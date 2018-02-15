Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 21 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 21 февраля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича после почти 5-часового допроса Секретаря СНБО Александра Турчинова, передает корреспондент УНН.
"Суд вынужден, учитывая, что у защиты закончились вопрос о сути предъявленного обвинения, суд благодарит свидетеля за ваши показания, за то, что вы появились по первому вызову. Перерыв у нас до 10 часов 21 февраля", - сказал председательствующий коллегии судей судьи Владислав Девятко.
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Напомним, в четверг, 8 февраля во судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ Владимир Замана, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГНСУ Павел Шишолин. В среду 7 февраля был допрошен бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрея Цимбалюка, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко и бывшего командующего ВМС Украины, и.о. министра обороны Игоря Тенюха.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.