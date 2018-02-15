Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 21 февраля

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68683 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84546 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87277 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109091 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100921 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104786 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111745 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117111 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122881 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134401 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 21 февраля

Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 21 февраля

Киев  •  УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв до 21 февраля по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича после почти 5-часового допроса Секретаря СНБО Александра Турчинова, передает корреспондент УНН.

"Суд вынужден, учитывая, что у защиты закончились вопрос о сути предъявленного обвинения, суд благодарит свидетеля за ваши показания, за то, что вы появились по первому вызову. Перерыв у нас до 10 часов 21 февраля", - сказал председательствующий коллегии судей судьи Владислав Девятко.

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Напомним, в четверг, 8 февраля во судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие начальник Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ Владимир Замана, командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук и первый заместитель председателя ГНСУ Павел Шишолин. В среду 7 февраля был допрошен бывший советник постоянного представительства Украины при ООН Андрея Цимбалюка, экс-председателя СБУ Валентина Наливайченко и бывшего командующего ВМС Украины, и.о. министра обороны Игоря Тенюха.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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