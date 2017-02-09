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Суд у справі О.Пугачова розпочався у Дніпрі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Дніпрі розпочалось судове засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова, передає кореспондент УНН.

Суд у справі О.Пугачова розпочався у Дніпрі

Засідання розпочалось у Центральному суді Дніпра. Всі учасники судового процесу присутні в залі.

Нагадаємо, перше засідання, де мали розглядати справу О.Пугачова, якого звинувачують у вбивстві двох поліцейських, було перенесено через порушення правил безпеки будівлі суду. А саме: відсутність обгороджених території для обвинувачених і засуджених, приміщень для утримання спецконтингенту і розміщення конвою, санвузли для обвинувачених. Через це підозрюваного не доставили до залу засідання.

Нагадаємо, слідчім управлінням ГУ НП Дніпропетровської області завершено досудове розслідування по справі Пугачова. Правоохоронці допитали 150 осіб та провели 44 експертизи. Слідчі прокуратури вважають, що доказів достатньо для надання покарання. Свою провину підозрюваний не визнає, зі слідчими не співпрацює.

Як повідомляв УНН, справу О.Пугачова, який застрелив двох поліцейських у Дніпрі, передали до суду. Відкриті кримінальні провадження за ст.348, ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 262 ККУ, а також кримінальне провадження за фактом убивства двох поліцейських та замаху на вбивство водія маршрутного таксі, за якими письмове повідомлення про підозру вручене О.Пугачову, направлені до суду.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.
Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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