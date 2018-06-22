Суд у Москві досі не прийняв рішення щодо візиту Омбудсмена до Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Посольство України направило терміновий лист до голови Московського міського суду з проханням прискорити рішення щодо візиту українського Омбудсмена до утримуваного в Росії журналіста Романа Сущенка. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
Омбудсмен зазначила, що з 9-ї ранку телефонує до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання посольства України про візит до Романа Сущенка.
“Відповідь одна — рішення з Вашого питання не прийнято. На місці нікого, крім секретарів, немає, всі на засіданнях. Тому Посольство України направило терміновий лист до Голови суду Ольги Єгорової (із копією на ФСІН) з проханням прискорити рішення з цього питання”, — повідомила Л.Денісова.
Як повідомляв УНН, 20 червня посольство України в РФ повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяли надати 21 червня о 9:00.
Нагадаємо, 18 червня Омбудсмена Людмилу Денісову не допустили до українського політв’язня Романа Сущенка у Росії.