Суд у Москві досі не прийняв рішення щодо візиту Омбудсмена до Сущенка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Посольство України направило терміновий лист до голови Московського міського суду з проханням прискорити рішення щодо візиту українського Омбудсмена до утримуваного в Росії журналіста Романа Сущенка. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.

Омбудсмен зазначила, що з 9-ї ранку телефонує до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання посольства України про візит до Романа Сущенка.

“Відповідь одна — рішення з Вашого питання не прийнято. На місці нікого, крім секретарів, немає, всі на засіданнях. Тому Посольство України направило терміновий лист до Голови суду Ольги Єгорової (із копією на ФСІН) з проханням прискорити рішення з цього питання”, — повідомила Л.Денісова.

Як повідомляв УНН, 20 червня посольство України в РФ повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяли надати 21 червня о 9:00.

Нагадаємо, 18 червня Омбудсмена Людмилу Денісову не допустили до українського політв’язня Романа Сущенка у Росії.

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