Суд в Москве до сих пор не принял решения по визиту Омбудсмена к Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Посольство Украины направило срочное письмо председателю Московского городского суда с просьбой ускорить решение относительно визита украинского омбудсмена к удерживаемому в России журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
Омбудсмен отметила, что с 9 утра звонит в Московский городской суд, на рассмотрении которого сейчас ходатайство посольства Украины о визите к Роману Сущенко.
"Ответ один - решение по Вашему вопросу не принято. На месте никого, кроме секретарей, нет, все на заседаниях. Поэтому Посольство Украины направило срочное письмо к Председателю суда Ольге Егоровой (с копией на ФСИН) с просьбой ускорить решение по этому вопросу", - сообщила Л.Денисова.
Как сообщал УНН, 20 июня посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещали предоставить 21 июня в 9:00.
Напомним, 18 июня Омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к украинскому политзаключенному Роману Сущенко в России.