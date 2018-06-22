Суд в Москве до сих пор не принял решения по визиту Омбудсмена к Сущенко

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Посольство Украины направило срочное письмо председателю Московского городского суда с просьбой ускорить решение относительно визита украинского омбудсмена к удерживаемому в России журналисту Роману Сущенко. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

Омбудсмен отметила, что с 9 утра звонит в Московский городской суд, на рассмотрении которого сейчас ходатайство посольства Украины о визите к Роману Сущенко.

"Ответ один - решение по Вашему вопросу не принято. На месте никого, кроме секретарей, нет, все на заседаниях. Поэтому Посольство Украины направило срочное письмо к Председателю суда Ольге Егоровой (с копией на ФСИН) с просьбой ускорить решение по этому вопросу", - сообщила Л.Денисова.

Как сообщал УНН, 20 июня посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещали предоставить 21 июня в 9:00.

Напомним, 18 июня Омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к украинскому политзаключенному Роману Сущенко в России.

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