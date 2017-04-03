Суд у Криму сьогодні розгляне справу журналіста М.Семени
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня УНН. Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя у понеділок розгляне справу кримського журналіста Миколи Семени, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Захист клопотав про забезпечення доступності й гласності судового процесу, суд 20 березня переніс слухання на два тижні.
Перед початком слухань М.Семена заявив журналістам, що не визнає провини. Також він зазначив, що у нього "не було ні найменшого наміру закликати до порушення територіальної цілісності Росії", в чому його звинувачують. За словами М.Семени, його матеріали містили "заклик не до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, оскільки її порушила сама Рада Федерації Росії, приєднавши до себе територію Криму".
"А це заклик до відновлення цілісності і Російської Федерації, і України як сусідніх держав", - сказав М.Семена.
Справа стосовно М.Семени була порушена навесні минулого року. За версією обвинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам М.Семена наполягає, що реалізовував своє право на "свободу вираження поглядів".