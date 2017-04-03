Суд в Крыму сегодня рассмотрит дело журналиста М.Семены

Защита ходатайствовала об обеспечении доступности и гласности судебного процесса, суд 20 марта перенес слушание на две недели.

Перед началом слушаний М.Семена заявил журналистам, что не признает вины. Также он отметил, что у него "не было ни малейшего намерения призывать к нарушению территориальной целостности России", в чем его обвиняют. По словам М.Семены, его материалы содержали "призыв не к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, поскольку ее нарушил сам Совет Федерации России, присоединив к себе территорию Крыма".

"А это призыв к восстановлению целостности Российской Федерации, и Украины как соседних государств", - сказал М.Семена.

Дело в отношении М.Семены возбудили весной прошлого года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам М.Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу выражения мнения".