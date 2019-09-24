Суд у Києві розглядає позов Коломойського щодо повернення ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Господарський суд Києва розпочав розгляд позову колишніх акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору з Міністерством фінансів щодо купівлі-продажу банку від 2016 року. Таку інформацію УНН підтвердили у пресслужбі суду.
"Справа була призначена на 10:30, (розгляд – ред.) розпочався, слухання йде", - повідомили у суді.
Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований у грудні 2016 року.
18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ "КБ "Приватбанк", та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.
НБУ і Мінфін заявили, що оскаржуватимуть рішення суду.