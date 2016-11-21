Суд тимчасово заарештував громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. На Чернігівщині за клопотанням прокурора застосовано тимчасовий арешт до громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку за вбивство. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Правоохоронці затримали громадянина Молдови, якого з 2012 року оголошено в міжнародний розшук за вбивство та крадіжку.
За клопотанням Новгород-Сіверського відділу Менської місцевої прокуратури 19 листопада іноземцю судом обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб.
Наразі очікується надходження запиту про його видачу від компетентних органів іноземної держави.