Суд тимчасово заарештував громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол

Правоохоронці затримали громадянина Молдови, якого з 2012 року оголошено в міжнародний розшук за вбивство та крадіжку.

За клопотанням Новгород-Сіверського відділу Менської місцевої прокуратури 19 листопада іноземцю судом обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 40 діб.

Наразі очікується надходження запиту про його видачу від компетентних органів іноземної держави.