Суд временно арестовал гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Черниговской области по ходатайству прокурора применен временный арест к гражданину Молдовы, который находится в международном розыске за убийство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Правоохранители задержали гражданина Молдовы, который с 2012 года объявлен в международный розыск за убийство и кражу.
По ходатайству Новгород-Северского отдела Менской местной прокуратуры 19 ноября иностранцу судом избрана мера пресечения в виде временного ареста сроком на 40 суток.
Сейчас ожидается поступление запроса о его выдаче от компетентным органам иностранного государства.