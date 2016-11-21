Суд временно арестовал гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол

Правоохранители задержали гражданина Молдовы, который с 2012 года объявлен в международный розыск за убийство и кражу.

По ходатайству Новгород-Северского отдела Менской местной прокуратуры 19 ноября иностранцу судом избрана мера пресечения в виде временного ареста сроком на 40 суток.

Сейчас ожидается поступление запроса о его выдаче от компетентным органам иностранного государства.