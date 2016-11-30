Суд сьогодні розгляне скаргу екс-голови ВГСУ В.Татькова щодо звільнення

За інформацією прес-служби, В.Татьков вже вдруге оскаржує своє звільнення по люстрації. 29 вересня 2016 ВРУ прийняла постанову про звільнення судді Татькова у зв’язку з порушенням вимог щодо несумісності.

"Підставою цього стало подання Міністерства юстиції до ВРЮ про звільнення Татькова на підставі відповідності критеріям здійснення очищення влади, а саме – членство більше року у Вищій раді юстиції. Татьков вже оскаржував подання ВРЮ, розгляд якого було зупинено", -йдеться у повідомленні.

Засідання відбудеться за адресою: Московська, 8, корпус 5;

Cправа № 800/554/16;

Справа розглядається у ВАСУ, головує О.Нечитайло.

Нагадаємо, 18 жовтня Генеральна прокуратура України оголосила про підозру суддям Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову та Віктору Татькову.

Як повідомив Генпрокурор Ю.Луценко, Департаментом спецрозслідувань ГПУ за наслідками зібраних доказів повідомлено про підозру колишнім Голові та заступнику Вищого господарського суду України (а нині суддям цього суду) Ємельянову та Татькову у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Слідство має докази того, що ці особи в 2011- 2014 роках фактично підпорядкували собі систему прийняття судових рішень.