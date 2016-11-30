Суд сегодня рассмотрит жалобу экс-главы ВХСУ В.Татькова об увольнении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября 2016 года в 16:00, Председатель Высшего административного суда Александр Нечитайло будет решать законно ли парламент "люстрировал" экс-главу Высшего хозяйственного суда - Виктора Татькова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Общественного люстрационного Комитета.
По информации пресс-службы, В.Татьков уже второй раз оспаривает свое увольнение по люстрации. 29 сентября 2016 г. ВРУ приняла постановление об увольнении судьи Татькова в связи с нарушением требований относительно несовместимости.
"Основанием этого стало представление Министерства юстиции в ВСЮ об увольнении Татькова на основании соответствия критериям осуществления очищения власти, а именно - членство больше года в Высшем совете юстиции. Татьков уже оспаривал представление ВСЮ, рассмотрение которого было остановлено", говорится в сообщении.
Заседание состоится по адресу: Московская, 8, корпус 5,
Cправа № 800/554/16;
Дело рассматривается в ВАСУ, председательствует А.Нечитайло.
Напомним, 18 октября Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову.
Как сообщил Генпрокурор Ю.Луценко, Департаментом спецрасследований ГПУ по результатам собранных доказательств сообщено о подозрении бывшим Председателю и заместителю Высшего хозяйственного суда Украины (а ныне судьям этого суда) Емельянова и Татькову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.
Следствие располагает доказательствами того, что эти лица в 2011- 2014 годах фактически подчинили себе систему принятия судебных решений.