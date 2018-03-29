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Суд сьогодні розгляне апеляцію на арешт Савченко

Суд сьогодні розгляне апеляцію на арешт Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд міста Києва сьогодні, 29 березня, розгляне апеляцію сторони захисту на запобіжний захід у вигляді арешту для народного депутата Надії Савченко, передає УНН.

Початок засідання призначено о 13:30 на 29 березня.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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