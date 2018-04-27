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Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому на хабарі співробітнику СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід затриманому на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітникові Служби безпеки України, а також посереднику, який передавав кошти. Про це повідомила УНН прес-секретар суду Яна Квітченко.

Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому на хабарі співробітнику СБУ

Перше засідання з обрання запобіжного заходу посередниці Юлії Кондратьєвої почнеться о 12:30 у приміщенні Солом’янського суду на Вознесенському узвозі, а щодо співробітника СБУ Олександра Карамушка - о 14:00 на вулиці Шутова.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області за отримання хабара у сумі 47,5 тис. дол.

Також про підозру повідомлено і посереднику передачі коштів. Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.

Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.

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