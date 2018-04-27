Суд сегодня изберет меру пресечения задержанному на взятке сотруднику СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения задержанному на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотруднику Службы безопасности Украины, а также посреднику, который передавал деньги. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь суда Яна Квитченко.
Первое заседание по избранию меры пресечения посредницы Юлии Кондратьевой начнется в 12:30 в помещении Соломенского суда на Вознесенском спуске, а по сотруднику СБУ Александру Карамушко - в 14:00 на улице Шутова.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области за получение взятки в сумме 47,5 тыс. долл.
Также о подозрении сообщено и посреднику передачи средств. Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ разоблачили на получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.