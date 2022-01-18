Суд скасував рішення НБУ щодо ліквідації "Місто Банку" Івана Фурсіна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Національного банку про ліквідацію "Місто Банку", що належить Івану Фурсіну. Про це журналістам повідомили у пресслужбі Фурсіна та у Фонді гарантування вкладів, передає УНН.
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Рішення прийнято в понеділок, 17 січня — суд повністю задовольнив позов Фурсіна. Так, він визнав протиправним і скасував рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним і його ліквідацію.
Також протиправним визнано рішення ФГВФО про введення тимчасової адміністрації та початок ліквідаційної процедури. Це рішення теж було скасовано.
Повний текст рішення буде готовий через 10 днів. НБУ та Фонд гарантування можуть подати апеляцію протягом місяця після отримання повного тексту.
Джерела у ФГВФО підтвердили інформацію про рішення суду.
Фурсіну належало 97,18% акцій АТ "Місто Банк". Він був нардепом 8 скликання як безпартійний самовисуванець, входив до депутатської групи "Воля народу".
Як раніше повідомлялося, Нацбанк прийняв рішення від 26 січня 2021 року Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Місто Банку".
НБУ в грудні 2021 року необгрунтовано порахував капітал "Місто Банк" як такий, що скоротився через рейдерську атаку на один з балансових активів банку, соєву фабрику в Новій Каховці. Пізніше Фурсін припустив, що це рішення було прийнято НБУ під тиском ексвласників банку "Надра" братів Сегаль, які вважаються організаторами спроби незаконного захоплення даного активу.
Слідчі дії щодо підозрюваних у рейдерській атаці на соєву фабрику, що належить "Місто Банку", у Новій Каховці тривають.