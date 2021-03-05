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Суд скасував передачу справи ТЕЦ Дубневичів від НАБУ

Суд скасував передачу справи ТЕЦ Дубневичів від НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу Печерського районного суду Києва про передачу справи щодо заволодіння природним газом в особі НАК "Нафтогаз України" Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ, бенефіціарними власниками яких є брати Ярослав та Богдан Дубневичі, від НАБУ іншому органу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Цитата:

"За результатами судового засідання колегія суддів скасувала оскаржувану ухвалу та закрила провадження за скаргою захисника", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким зобов'язали забрати в НАБУ справу ТЕЦ Дубневичів.

Доповнення

Завершено розслідування у справі щодо заволодіння природним газом в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю 729,8 млн гривень.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ".

Внаслідок цього, НАК "Нафтогаз України" завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн. Перед цим - у грудні 2019 року до ВАКС скеровано справу щодо розкрадання газу у Нафтогазу на 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, у липні 2018 року на підставі ухвал Солом’янського районного суду міста Києва АРМА було передано арештовані цілісні майнові комплекси "Новороздільска ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" для здійснення заходів з управління.
Накладення арешту на майно двох ТЕЦ ініційовано детективами НАБУ в межах розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України".

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