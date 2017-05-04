Суд розпочав підготовче засідання у справі В.Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується відкритим”, — повідомив головуючий суддя В.Дев’ятко.
На засіданні присутні прокурори військової прокуратури Руслан Кравченко та Максим Крим, також в засіданні беруть участь адвокати Ігор Федоренко та Віталій Сердюк.
На сьогоднішнє судове засідання суд викликав В.Януковича повісткою, яка була опублікована на офіційному сайті “Судової влади”.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.
20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.