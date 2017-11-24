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Суд розгляне протокол НАЗК про адмінпорушення щодо Ситника 28 листопада

Суд розгляне протокол НАЗК про адмінпорушення щодо Ситника 28 листопада

Київ • УНН

 • 11911 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва розгляне протокол про адміністративне правопорушення, поданий НАЗК, щодо директора НАБУ Артема Ситника 28 листопада, передає УНН з посиланням на інформацію суду.

За повідомлення суду, засідання заплановане на 10:30 28 листопада. Справу слухатиме суддя Оксана Криворот.

Нагадаємо, 13 листопада у НАЗК повідомили, що направили до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.

Як зазначається, протокол було складено за невиконання законних вимог НАЗК. А саме, А.Ситник, перебуваючи на посаді директора НАБУ, “надав з порушенням встановленого законом строку запитувані у листі НАЗК копії документів та інформацію, а також надав їх не у повному обсязі”.

Українські Національні Новини

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