Суд рассмотрит протокол НАПК об админнарушении относительно Ситника 28 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева рассмотрит протокол об административном правонарушении, представленный НАПК, в отношении директора НАБУ Артема Ситника 28 ноября, передает УНН со ссылкой на информацию суда.
За сообщение суда, заседание запланировано на 10:30 28 ноября. Дело слушать судья Оксана Криворот.
Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Ситника.
Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Назка копии документов и информацию, а также предоставил их в полном объеме".