Суд рассмотрит протокол НАПК об админнарушении относительно Ситника 28 ноября

За сообщение суда, заседание запланировано на 10:30 28 ноября. Дело слушать судья Оксана Криворот.

Напомним, 13 ноября в НАПК сообщили, что направили в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Ситника.

Как отмечается, протокол был составлен за невыполнение законных требований НАПК. В частности, А.Ситник, находясь в должности директора НАБУ, "предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые в письме Назка копии документов и информацию, а также предоставил их в полном объеме".