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Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“Судове засідання оголошено продовженим”, — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Дев’ятко.

Як очікується, сьогодні в суді планується дослідити низку матеріалів справи, наданих з боку сторони обвинувачення, які ще не були досліджені.

Нагадаємо, 6 березня в судовому засіданні були допитані в статусі свідків екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара та старший штурман підприємства “Украерорух” Андрій Чертков.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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