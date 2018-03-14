Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошено продовженим”, — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Дев’ятко.
Як очікується, сьогодні в суді планується дослідити низку матеріалів справи, наданих з боку сторони обвинувачення, які ще не були досліджені.
Нагадаємо, 6 березня в судовому засіданні були допитані в статусі свідків екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара та старший штурман підприємства “Украерорух” Андрій Чертков.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.