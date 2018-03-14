Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева продлил судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.
Как ожидается, сегодня в суде планируется исследовать ряд материалов дела, предоставленных со стороны обвинения, которые еще не были исследованы.
Напомним, 6 марта в судебном заседании были допрошены в статусе свидетелей экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и старший штурман предприятия "Украэрорух" Андрей Чертков.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.