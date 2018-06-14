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Суд продовжив запобіжний захід нардепу Полякову до 6 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив дію процесуальних обов’язків у межах запобіжного заходу у вигляді застави народному депутату України Максиму Полякову до 6 серпня 2018 року. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

Згідно з рішенням, суд задовольнив клопотання САП і продовжив обов’язки для Полякова.

Зокрема, обов’язків тільки три, відповідно до яких нардеп має прибувати до детектива, прокурора або суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання й роботи, а також не спілкуватися з низкою осіб у межах кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року НАБУ та САП завершили слідство у справі Полякова і Розенблата і надали їм та їх захисникам матеріали на ознайомлення.

21 липня 2017 року Солом’янський районний суд Києва обрав народному депутату Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави у сумі 304 тисячі гривень.

Проте вже у вересні суд зарахував на користь держави його заставу через невиконання деяких процесуальних обов’язків і визначив нову заставу у сумі 608 тис. грн.

Варто зазначити, що з Полякова було знято частину основних обов’язків, а саме — носити браслет, здати закордонні паспорти, покидати межі України тощо.

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