Суд продовжив запобіжний захід для одного з підозрюваних у вбивстві Т.Познякова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Правоохоронці продовжують розслідувати кримінальне провадження щодо вбивства львів’янина Тараса Познякова, який автомобілем вирушив до Києва і зник. Одному з підозрюваних суд продовжив на два місяці арешт. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ НП у Київській області.
"Не знайшли (тіло Тараса Познякова – ред.). Кримінальне провадження розслідується. Одному з підозрюваних продовжили термін перебування під вартою на два місяці", - зазначили у прес-службі.
Водночас, у поліції області додали, що правоохоронцям не вдалося встановити місця перебування іншого підозрюваного у вбивстві Т.Познякова, він – у державному розшуку.
Нагадаємо, 4 квітня 2016 року Тарас Позняков, який автомобілем вирушив зі Львова до Києва, зник.
Пізніше поліція знайшла його автомобіль.
Правоохоронці встановили двох підозрюваних осіб до вбивства Тараса Познякова. Ними виявилися 36-річний Дмитро Голуб, житель Чернівців, та 25-річний Луан Кінгісепп, громадянин Росії, які оголошені у державний розшук.
На початку серпня 2016 року на Хмельниччині затримали підозрюваного в умисному убивстві львів'янина Тараса Познякова.