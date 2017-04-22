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Суд продовжив обирати запобіжний захід С.Переломі

Суд продовжив обирати запобіжний захід С.Переломі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва продовжив розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови НАК “Нафтогаз України” Сергію Переломі у вигляді тримання під вартою, передає кореспондент УНН.

"Судове засідання оголошується продовженим", - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.

Як повідомляв УНН, суд віддав М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка. Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.

Того ж дня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали другу особу у цій справі, заступника голови “Нафтогазу” Сергія Перелому, за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.

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