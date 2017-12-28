Суд продовжив допит свідків у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив допит свідків у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
У судовому засіданні допитується як свідок народний депутат Андрій Сенченко.
Як повідомляв УНН, 27 грудня на засіданні суд допитав командувача ВМС ЗС України Ігора Воронченка, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, екс-начальника тилу в/ч А-4515, яка забезпечувала прийом літаків на аеродромі "Бельбек", Олександра Кустановича, помічника командуючого ВМС України Марину Каналюк і народного депутата, колишнього командувача в/ч А-4515, Юлія Мамчура, який на той час служив на аеродромі "Бельбек".
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.