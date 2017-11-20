Суд продовжить розгляд апеляції на вирок генералу Назарову 27 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Апеляційний суд Дніпропетровської області продовжить 27 листопада розгляд скарги на вирок генерал-майору ВПС України Віктору Назарову, якого засуджено до семи років позбавлення волі за службову недбалість, що призвела до загибелі 49 десантників внаслідок збиття бойовиками у липні 2014 року літака ІЛ-76 під Луганськом. Про це повідомляє прес-служба судової влади, передає УНН.
“Судом вирішено продовжити слухання справи 27 листопада 2017 року у зв’язку з викликом експерта до суду”, — зазначили у прес-службі.
Також повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні колегією суддів було задоволено клопотання низки правозахисників щодо проведення судових засідань у справі в режимі онлайн-трансляції.
Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора В.Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
У квітні захист оскаржив вирок. В апеляційній скарзі захист просить суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження проти В.Назарова.