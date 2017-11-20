Суд продолжит рассмотрение апелляции на приговор генералу Назарову 27 ноября

"Судом решено продолжить слушание дела 27 ноября 2017 в связи с вызовом эксперта в суд", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что на сегодняшнем заседании коллегией судей было удовлетворено ходатайство ряда правозащитников о проведении судебных заседаний по делу в режиме онлайн-трансляции.

Напомним, 27 марта 2017 Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора В.Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК по делу о сбивания Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В апреле защита обжаловала приговор. В апелляционной жалобе защита просит суд отменить приговор и закрыть уголовное производство против В.Назарова.