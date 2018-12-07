Суд призначив підготовче засідання у справі Бабченка на 20 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням В’ячеслава Пивоварника в організації убивства російського журналіста Аркадія Бабченка на 20 грудня. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
“Шевченківський районний суд м. Києва викликає у підготовче судове засідання по кримінальному провадженні ... Пивоварника Вячеслава Олександровича за обвинуваченням у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч.3,4 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України на 20 грудня о 08:30”, — йдеться у повідомленні суду.
Зазначимо, що В’ячеслав Пивоварник переховується від слідства, ймовірно, у Російській Федерації.
Нагадаємо, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Головної військової прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом готування до умисного вбивства громадянина Російської Федерації Бабченка.
Слідством установлено, зазначили у прокуратурі, що в період з 06.04.2018 по 30.05.2018 громадяни України Г. та П. (Борис Герман та В’ячеслав Пивоварник — ред.), діючи за попередньою змовою групою осіб, на замовлення спецслужб Російської Федерації, з метою залякування населення, здійснили організацію готування до терористичного акту — вбивства із застосуванням зброї російського опозиційного журналіста Бабченка.
При цьому, Пивоварник, як розповіли у відомстві, перебуваючи з листопада 2017 року на території Російської Федерації, діючи під контролем і за завданням спецслужб цієї країни, передавав Герману інформацію та грошові кошти, необхідні для організації вчинення злочину, координував та контролював хід його підготовки.