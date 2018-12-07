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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Суд назначил подготовительное заседание по делу Бабченко на 20 декабря

Киев • УНН

 • 4585 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению Вячеслава Пивоварника в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на 20 декабря. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.

Суд назначил подготовительное заседание по делу Бабченко на 20 декабря

"Шевченковский районный суд г. Киева вызывает на подготовительное судебное заседание по уголовному производству ... Пивоварника Вячеслава Александровича по обвинению в уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч.3,4 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины на 20 декабря в 08:30", - говорится в сообщении суда.

Отметим, что Вячеслав Пивоварник скрывается от следствия, вероятно, в Российской Федерации.

Напомним, Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту приготовления к умышленному убийству гражданина Российской Федерации Бабченко.

Следствием установлено, отметили в прокуратуре, что в период с 06.04.2018 по 30.05.2018 граждане Украины Г. и П. (Борис Герман и Вячеслав Пивоварник - ред.), действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения, осуществили организацию приготовления к террористическому акту - убийству с применением оружия российского оппозиционного журналиста Бабченко.

При этом, Пивоварник, как рассказали в ведомстве, находясь с ноября 2017 года на территории Российской Федерации, действуя под контролем и по заданию спецслужб этой страны, передавал Герману информацию и денежные средства, необходимые для организации совершения преступления, координировал и контролировал ход его подготовки.

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