Суд назначил подготовительное заседание по делу Бабченко на 20 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению Вячеслава Пивоварника в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на 20 декабря. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
"Шевченковский районный суд г. Киева вызывает на подготовительное судебное заседание по уголовному производству ... Пивоварника Вячеслава Александровича по обвинению в уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч.3,4 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины на 20 декабря в 08:30", - говорится в сообщении суда.
Отметим, что Вячеслав Пивоварник скрывается от следствия, вероятно, в Российской Федерации.
Напомним, Главным следственным управлением Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту приготовления к умышленному убийству гражданина Российской Федерации Бабченко.
Следствием установлено, отметили в прокуратуре, что в период с 06.04.2018 по 30.05.2018 граждане Украины Г. и П. (Борис Герман и Вячеслав Пивоварник - ред.), действуя по предварительному сговору группой лиц, по заказу спецслужб Российской Федерации с целью запугивания населения, осуществили организацию приготовления к террористическому акту - убийству с применением оружия российского оппозиционного журналиста Бабченко.
При этом, Пивоварник, как рассказали в ведомстве, находясь с ноября 2017 года на территории Российской Федерации, действуя под контролем и по заданию спецслужб этой страны, передавал Герману информацию и денежные средства, необходимые для организации совершения преступления, координировал и контролировал ход его подготовки.