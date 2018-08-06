Суд приступив до слухання апеляції на продовження арешту Вишинському
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Апеляційний суд Херсонської області розпочав розгляд скарги захисту керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського на рішення суду першої інстанції про продовження йому арешту до 13 вересня. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.
"Зараз суд розглядає скаргу", - сказала прес-секретар.
Нагадаємо, 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі "РИА Новости-Украина". Пізніше стало відомо, що керівнику "РИА Новости-Украина" було оголошено про підозру у вчиненні злочину. Він був затриманий згідно зі ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.
Керівника "РИА Новости-Украина" арештували.
МЗС РФ вимагало негайно звільнити з-під варти Кирила Вишинського і зняти з нього обвинувачення.
Згодом стало відомо про арешт майна Вишинського.
Як повідомляв УНН, 6 липня Вишинському повідомлено про ще одну підозру - у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу.