Суд приступить до розгляду позову Саакашвілі по суті 3 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва призначив розгляд по суті адміністративної справи за позовом екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Управління ДМС у Київській області щодо відмови у наданні додаткового захисту на 15 годину 3 січня. Про це повідомила суддя Тетяна Скочок, передає кореспондент УНН.
За словами судді, на сьогоднішньому засіданні було вирішено низку питань, які необхідно було здійснити у підготовчому судовому засіданні.
“Для можливості розгляду справи у подальшому суд ухвалює про закінчення підготовчого провадження та призначення початку судового розгляду справи по суті. Судове засідання призначити на 3 січня 2018 року о 15 годині”, — сказала Т.Скочок.
Вона також додала, що на адресу Саакашвілі буде надіслане повідомлення про дату, час та місце проведення засідання.
Нагадаємо, Управління Міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі у наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
У ДМС заявляли, що грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.