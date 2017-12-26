Суд повернув Авакову-молодшому закордонний паспорт і зняв електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Солом’янскький районний суд Києва повернув сину міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександру, який є фігурантом “справи рюкзаків”, закордонний паспорт і зняв електронний засіб контролю місцезнаходження. Про це УНН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
“Солом’янський суд 22 грудня частково задовільнив наше клопотання про продовження Олександру Авакову ще на два місяці запобіжного заходу у вигляді особистих зобов'язань. Суд забов’язав його з'являтися за першою вимогою до слідчого, повідомляти про зміну місцеперебування. Водночас суд повернув йому документи, які надають право виїзду за кордон і зняв електронний засіб контролю”, — сказали у САП.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва відправив на повторний розгляд до суду першої інстанції ухвалу про арешт на майно сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, який є фігурантом у справі про рюкзаки МВС.
Як повыдомляв УНН, 1 листопада Солом’янський районний суд обрав для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання носінням електронного засобу контролю.
Також особисте зобов’язання обрано двом іншим фігурантам справи: колишньому заступнику голови МВС та третьому підозрюваному Володимиру Литвину. 14 листопада Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Авакову-молодшому.