Суд попросили зобов'язати уряд збільшити соцдопомогу дітям-сиротам

Громадська організація "Всеукраїнська асоціація прийомних батьків" звернулася до суду з позовом, в якому просить зобов'язати уряд виконати указ Президента №5/2018 в частині підвищення розміру державної соціальної допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавленого батьківського піклування, які виховуються в сім'ях громадян. Серед інших вимог – зобов’язати вжити заходів у цьому питанні Мінсоцполітики та Мінфін.

Відповідачами у позові визначено Кабінет міністрів України, Мінсоцполітики та Мінфін, третя особа – Президент України Володимир Зеленський. Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, упродовж п’яти років державну соцдопомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом “гроші ходять за дитиною” було виплачено на 3,1 млрд грн.