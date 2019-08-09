Суд попросили обязать правительство увеличить соцпомощь детям-сиротам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Окружной административный суд города Киева просят обязать правительство увеличить социальную помощь сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Об этом сообщили в пресс-службе суда, сообщает УНН.
Общественная организация "Всеукраинская ассоциация приемных родителей" обратилась в суд с иском, в котором просит обязать правительство выполнить указ Президента №5/2018 в части повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан. Среди других требований - обязать принять меры в этом вопросе Минсоцполитики и Минфин.
Ответчиками в иске определены Кабинет министров Украины, Минсоцполитики и Минфин, третье лицо - Президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, в течение пяти лет государственную соцпомощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, по принципу "деньги ходят за ребенком" было выплачено на 3,1 млрд грн.