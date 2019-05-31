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Суд переніс засідання за позовом Коломойського до НБУ і ПриватБанку на 7 червня

Суд переніс засідання за позовом Коломойського до НБУ і ПриватБанку на 7 червня

Київ • УНН

 • 19130 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Господарський суд міста Києва переніс засідання по справі за позовом підприємця Ігоря Коломойського до Національного банку України і ПриватБанку на 7 червня. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Національного банку України.

"Сьогодні суд вирішив перенести засідання на 7 червня. До цього суд вимагав від Національного банку надати документи з приводу кредитів рефінансування з 2000 по 2017 рік – за 17 років. Оскільки отримання цієї інформації потребує більше часу зараз перенесли засідання на 7 число", - зазначили в НБУ.

За даними регулятора, засідання стосувалось позову колишнього акціонеру ПриватБанку Ігоря Коломойського щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування та 5 договорів особистої поруки перед Національним банком за цими кредитними договорами.

При цьому в прес-службі додали, що наразі Нацбанк проводить роботу з підготовки затребуваних судом документів.

Нагадаємо, 10 травня УНН повідомляв, що Господарський суд Києва під час підготовчого засідання по справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України щодо кредитних договорів, укладених до націоналізації ПриватБанка, вирішив об'єднати всі 5 позовів в одну справу.

Українські Національні Новини

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