Суд переніс засідання за позовом Коломойського до НБУ і ПриватБанку на 7 червня

"Сьогодні суд вирішив перенести засідання на 7 червня. До цього суд вимагав від Національного банку надати документи з приводу кредитів рефінансування з 2000 по 2017 рік – за 17 років. Оскільки отримання цієї інформації потребує більше часу зараз перенесли засідання на 7 число", - зазначили в НБУ.



За даними регулятора, засідання стосувалось позову колишнього акціонеру ПриватБанку Ігоря Коломойського щодо визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування та 5 договорів особистої поруки перед Національним банком за цими кредитними договорами.



При цьому в прес-службі додали, що наразі Нацбанк проводить роботу з підготовки затребуваних судом документів.



Нагадаємо, 10 травня УНН повідомляв, що Господарський суд Києва під час підготовчого засідання по справі за позовом колишнього акціонера ПриватБанку Ігоря Коломойського до Національного банку України щодо кредитних договорів, укладених до націоналізації ПриватБанка, вирішив об'єднати всі 5 позовів в одну справу.