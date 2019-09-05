Суд переніс засідання у справі Добкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Дзержинський райсуд Харкова переніс засідання у справі стосовно колишнього народного депутата Михайла Добкіна та інших посадовців Харківщини за обвинуваченням у розкраданні землі вартістю понад 240 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"За інформацією, яку надав секретар судового засідання судді Олексія Шишкіна, справу було призначено на 4 вересня на 14:00 , але у зв’язку з його відпусткою справу перенесли на 19 вересня о 14:30", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, ексгенеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про зміну раніше повідомленої підозри народному депутату Михайлу Добкіну. 14 липня 2017 року Верховна Рада України надала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Добкіна.
У Генеральній прокуратурі України вручили повідомлення про підозру Михайлу Добкіну.