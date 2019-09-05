Суд перенес заседание по делу Добкина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Дзержинский райсуд Харькова перенес заседание по делу в отношении бывшего народного депутата Михаила Добкина и других должностных лиц Харьковской области по обвинению в хищении земли стоимостью более 240 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"По информации, которую предоставил секретарь судебного заседания судьи Алексея Шишкина, дело было назначено на 4 сентября на 14:00, но в связи с его отпуском дело перенесли на 19 сентября в 14:30", - сказали в пресс-службе.
Напомним, экс-генеральний прокурор Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения народному депутату Михаилу Добкину. 14 июля 2017 года Верховная Рада Украины предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.
В Генеральной прокуратуре Украины вручили уведомление о подозрении Михаилу Добкину.