Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Вороненкова через карантин

КИЇВ. 24 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова на 1 квітня через карантин введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець.