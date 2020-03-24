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Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Вороненкова через карантин

Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Вороненкова через карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова на 1 квітня через карантин введений в Україні у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це у коментарі УНН повідомила прессекретар столичної прокуратри Надія Максимець.

Так, засідання було заплановано на 25 березня.

"Перенесення пов’язано з карантином та особливим режимом роботи суду. На теперішній час судовий процес перебуває на стадії дослідження доказів, і перенесення не є критичним, але 1 квітня плануємо продовжувати запобіжні заходи підозрюваним…",- сказала Максимець.

Нагадаємо, 10 листопада у Житомирській області стався конфлікт між мисливцями. У результаті конфлікту загинув голова ГО “Радомишльські мисливці” Святослав Пархоменко.

Як повідомляв УНН, Святослав Пархоменко є захисником Олександра Лося — підозрюваного у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, 25 жовтня у Харкові біля супермаркету сталася стрілянина. Двоє невідомих осіб здійснили постріли зі зброї у двох чоловіків. Один з потерпілих помер по дорозі в лікарню. З’ясувалося, що покійним був свідок у справі про вбивство Вороненкова. Однак у прокуратурі Києва повідомили, що застрелений у Харкові не був ключовим свідком і не надавав безпосередніх свідчень щодо вбивства. Водночас зв’язок між подіями у Харкові та справою Вороненкова планували перевірити. Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що загиблий у Харкові був братом цивільної дружини Олександра Лося.

Додамо, 23 березня 2017 року у центрі Києва зловмисник застрелив Дениса Вороненкова і поранив чоловіка, який його супроводжував. У межах розслідування кримінального провадження було допитано 350 свідків, опрацьовано 3 терабайти відеозаписів з камер відеоспостереженя, проведено понад 60 обшуків, здійснено понад 430 тимчасових доступів до речей та документів, призначено та проведено майже 30 різних судових експертиз. У межах кримінального провадження оголошено про підозру шістьом особам

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