Суд переніс розгляд справи проти нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Окружний адміністративний суд переніс засідання щодо оскарження нової редакції українського правопису. Про це УНН повідомили у пресслужбі суду.
"Засідання (щодо оскарження нової редакції українського правопису – ред.) сьогодні не відбулося, через те, що суддя на лікарняному", - сказали в пресслужбі.
Також у пресслужбі зазначили, що наразі не відомо, на коли перенесли засідання.
Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд Києва відклав до 25 вересня оскарження нової редакції українського правопису.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд міста Києва вже провів підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів про оскарження нової редакції українського правопису.
Нагадаємо, позивачка звернулася до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу — та просить суд визнати протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".
Нова редакція "Українського правопису" набирала чинності 3 червня. Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції "Українського правопису".