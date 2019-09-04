Суд переніс підготовче засідання у справі ексзаступника міністра МОЗ Василишина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Печерський суду Києва переніс підготовчого засідання у справі щодо колишнього заступника міністра охорони здоров’я Романа Василишина та директора Урологічного центру Олександрівської лікарні, яких підозрюють у хабарництві. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
“Сьогодні мало відбутися підготовче засідання відносно Романа Василишина та директора Урологічного центру Олександрівської лікарні. Але засідання перенесли через те, що один з трьох суддів перебуває у відпустці до 20 вересня”, — сказала Максимець.
За її словами дату наступного засідання ще не призначили.
Нагадаємо, СБУ і Генпрокуратури повідомили про затримання у Києві заступника міністра охорони здоров’я, якого підозрюють у хабарництві. За словами генпрокурора Юрія Луценка, Р.Василишин отримував від 50 до 100 тисяч гривень з урологічного центру Олександрівської лікарні. Того ж дня САП і НАБУ заявили про те, що усі провадження з підслідності НАБ України та САП, які розслідують інші правоохоронні органи, можуть бути програні в суді, оскільки існує ризик подальшого “визнання недопустимими доказів” у цій справі.