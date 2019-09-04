Суд перенес подготовительное заседание по делу екс-заместителя министра здравоохранения Василишина

“Сегодня должно было состояться подготовительное заседание относительно Романа Василишина и директора Урологического центра Александровской больницы. Но заседание перенесли из-за того, что один из трех судей находится в отпуске до 20 сентября”, — сказала Максимец.

По ее словам дату следующего заседания еще не назначили.

Напомним, СБУ и Генпрокуратуры сообщили о задержании в Киеве заместителя министра здравоохранения, которого подозревают во взяточничестве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Р.Василишин получал от 50 до 100 тысяч гривен с урологического центра Александровской больницы. В тот же день САП и НАБУ заявили о том, что все производство по подследственности НАБ Украины и САП, которые расследуют другие правоохранительные органы, могут быть проиграны в суде, поскольку существует риск дальнейшего “признания недопустимыми доказательств” по этому делу.