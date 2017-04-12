Суд оголосив технічну перерву на годину у слуханні в справі О.Єфремова

"Оголошується технічна перерва до 13:00", - сказав головуючий суддя.

Варто зазначити, що під час сьогоднішнього засідання сторона обвинувачення подала клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ГПУ обвинувачує О.Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).