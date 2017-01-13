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Суд не виявив порушень під час ухвалення НКРЕКП єдиних тарифів на електроенергію для промспоживачів

Суд не виявив порушень під час ухвалення НКРЕКП єдиних тарифів на електроенергію для промспоживачів

Київ • УНН

 • 6940 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Суд не виявив порушень під час процедури прийняття та оприлюднення постанови НКРЕКП про встановлення єдиних роздрібних тарифів на електроенергію для промспоживачів. Про це УНН повідомили у прес-службі Окружного адміністративного суду міста Києва.

Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув позов до Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про визнання незаконною та скасування постанови № 755 від 28 квітня 2016 року “Про встановлення на травень 2016 року єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України”.

Суд заслухав пояснення сторін та дослідив докази у справі. Після виходу з нарадчої кімнати, суд оголосив рішення — відмовити позивачам у задоволенні даного позову, оскільки не виявив порушень при прийнятті та оприлюдненні постанови НКРЕКП № 755 про встановлення єдиних роздрібних тарифів на електроенергію.

 

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