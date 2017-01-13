Суд не выявил нарушений во время принятия НКРЭКУ единых тарифов на электроэнергию для промпотребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Суд не выявил нарушений во время процедуры принятия и обнародования постановления НКРЭКУ об установлении единых розничных тарифов на электроэнергию для промпотребителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Окружного административного суда города Киева.
Окружной административный суд города Киева рассмотрел иск к Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг о признании незаконным и отмене постановления № 755 от 28 апреля 2016 года "Об установлении на май 2016 года единых розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, населенных пунктов и внешнего освещения, на территории Украины".
Суд заслушал пояснения сторон и исследовал доказательства по делу. После выхода из совещательной комнаты, суд огласил решение — отказать истцам в удовлетворении данного иска, поскольку не обнаружил нарушений при принятии и обнародовании постановления НКРЭКУ № 755 об установлении единых розничных тарифов на электроэнергию.