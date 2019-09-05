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Суд надав дозвіл на затримання екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка

Суд надав дозвіл на затримання екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка. Інформацію про це УНН підтвердили у пресслужбі Спеціалізованної антикорупції прокуратури.

Раніше Солом’янський районний суд Києва відмовив у заочному арешті ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка у рамках так званої справи “Роттердам+”. Його обвинувачують за ч.2 ст.364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, що мали тяжкі наслідки). Вовк також був оголошений у розшук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа “Роттердам+”: апеляційний суд відмовив в арешті Ревенка

Як повідомляв УНН, за даними САП, 8 серпня було повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.

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