Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее Соломенский районный суд Киева отказал в заочном аресте ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в рамках так называемого дела “Роттердам+”. Его обвиняют по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, имели тяжелые последствия). Волк также был объявлен в розыск.
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Как сообщал УНН, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.