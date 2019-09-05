Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка

Ранее Соломенский районный суд Киева отказал в заочном аресте ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в рамках так называемого дела “Роттердам+”. Его обвиняют по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, имели тяжелые последствия). Волк также был объявлен в розыск.

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Как сообщал УНН, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.