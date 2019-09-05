Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105954 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119036 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110662 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116925 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123265 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149892 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149741 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140619 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 192302 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116816 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:47 • 128894 просмотра
Актуальное
Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка

Суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка

Киев  •  УНН

 • 8717 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Соломенский районный суд Киева отказал в заочном аресте ексголовы НКРЭКУ Дмитрия Вовка в рамках так называемого дела “Роттердам+”. Его обвиняют по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, имели тяжелые последствия). Волк также был объявлен в розыск.

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Как сообщал УНН, по данным САП, 8 августа было сообщено о подозрении 6 лицам, среди которых бывшие председатель и член НКРЭКУ, злоупотребление которые нанесли более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

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