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Суд Італії виправдав Берлусконі за звинуваченням у хабарництві у справі про проституцію неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був виправданий за звинуваченням у хабарництві в 2013 році у справі про проституцію неповнолітніх. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Суд Італії виправдав Берлусконі за звинуваченням у хабарництві у справі про проституцію неповнолітніх

Деталі

Даний процес - один з декількох, які стали продовженням гучної справи про звинувачення політика у використанні послуг неповнолітніх повій. Воно отримало назву "Рубі" в честь основної фігурантки - марокканки Карім ель Маруг. Берлусконі був виправданий у всіх судових інстанціях за цими звинуваченнями, проте слідчі запідозрили експрем'єра і його адвокатів в тому, що вони підкупили свідків, які виступали на процесі і дали неправдиві свідчення. Разом з Берлусконі в якості обвинуваченого проходив піаніст Данило Маріані. Прокуратура стверджувала, що в період з 2011 по 2013 рік він отримав від політика 170 тисяч євро за дачу неправдивих свідчень про вечори на приватній віллі Берлусконі, на яких були присутні неповнолітні дівчата.

Прокуратура вимагала для Берлусконі 4 роки і 2 місяці ув'язнення, для Маріані - 4,5 роки в'язниці.

Завершення цього процесу вже неодноразово відкладалося: в минулому році через обмеження пересування в результаті пандемії, потім восени минулого року через зараження Берлусконі коронавірусом, а ще кілька разів через госпіталізації політика, в тому числі в Монако в січні цього року.

Довідка

Сільвіо Берлусконі - італійський державний і політичний діяч, чотири рази займав посаду голови Ради міністрів Італії (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011). Дебютувавши в італійській політиці у віці 57 років, Берлусконі став першим мультимільярдером, який очолив уряд європейської держави. Один з найбагатших людей Італії, страховий магнат, власник банків і засобів масової інформації, власник контрольного пакету акцій компанії Fininvest.

За часом перебування на посаді прем'єр-міністра в Італійській Республіці Берлусконі є рекордсменом, а якщо враховувати Королівство Італію, то його обходять лише Беніто Муссоліні і Джованні Джолітті.

Берлусконі належить феноменальний рекорд у світовій політичній історії: заснувавши в січні 1994 року свою першу партію "Вперед, Італія!", він всього лише через 60 днів разом з нею виграв в Італії загальнонаціональні парламентські вибори.

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